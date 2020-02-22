سوبر هاتريك ميسي ضد ايبار يسلب صدارة الليغا من الريال

2020/02/22 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تمكن فريق برشلونة بكرة القدم اليوم السبت، سلب الصدارة من ريال مدريد بعد الفوز على ايبار 5- صفر، حصة ميسي منها 4، في لقاء جرى على ملعب كامب نو، ضمن فعاليات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.وعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، للتألق مرة أخرى في بطولة الليغا، بعدما صام عن […]

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