مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال قيادي بارز بداعش الارهابي شرقي الفلوجة

2020/02/22 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بحملة امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة باتجاه حدود […]

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