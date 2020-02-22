الشباب: منح الأندية ضمن موازنة 2020

2020/02/22 | 20:12 - المصدر: الصباح

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كركوك / مهدي الربحاوي

اعلن وزير الشباب والرياضة استئناف العمل مجددا في ملعب كركوك الاولمبي ( يتسع لاكثر من 24 الف متفرج)، بعد تخصيص الاموال اللازمة، بغية انجازه بالسرعة الممكنة وافتتاحه للجماهير الرياضية في المحافظة.

وقال الدكتور احمد رياض خلال اجتماعه مع رؤساء الاندية الكركوكلية: ان موازنة 2020 ستتضمن اطلاق المنح المالية للاندية المحلية، مضيفا انها ستخصص عطفا على الاداء الفني لها.

وبشأن الملعب الاولمبي في المحافظة اوضح رياض ان الوزارة ستنسق مع الجهات الحكومية في كركوك من اجل تذليل جميع العقبات ودعم الحركة الرياضية وتطويرها نحو الافضل، مضيفا ان العمل في الملعب سيستأنف بعد تخصيص الاموال اللازمة لاستكمال ما تبقى منه، ومدة انجازه ستكون 8 اشهر.

واشار الى ان افتتاح الصرح الجديد في كركوك سيشهد عدة فعاليات اهمها اقامة مباراة دولية، مبينا ان الوزارة تسعى الى النهوض بواقع الرياضة في جميع المحافظات، من خلال الاهتمام بالبنى التحتية وانجاز المشاريع كانشاء القاعات للالعاب الفردية والفرقية.



من جانبه اوضح محافظ كركوك راكان سعيد، انه تم وضع خطة تعاونية مع وزارة الشباب لاكمال جميع المرافق الرياضية في المحافظة، لاسيما الملعب الاولمبي ليكون جاهزا لاحتضان المباريات الودية والرسمية في المدة المقبلة، كذلك ايقاف العقد الاستثماري في نادي الثورة.

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