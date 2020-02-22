قمة مرتقبة تجمع ارسنال بايفرتون في البريمير ليغ

2020/02/22 | 20:12 - المصدر: الصباح

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لندن/أ ف ب

تستكمل اليوم منافسات الجولة الـ27 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم باقامة مباراة قمة تجمع ارسنال وضيفه ايفرتون في ملعب الامارات.

ولا يبدو ارسنال وايفرتون بعيدين عن المنافسة على المراكز الاوروبية، برغم احتلال الفريقين العريقين مراكز بعيدة نسبيا عن فرق المقدمة.

وقد يكون الصراع على المركز الخامس هاما هذا الموسم، بحال فشل مانشستر سيتي باستئناف قرار استبعاده سنتين عن المسابقات الاوروبية بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.



ويقدم ايفرتون مستو جيدا لاسيما بعد نجاحه في خوض خمس مباريات دون خسارة وفوزين تواليا على واتفورد وكريستال بالاس.



وانتشل المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي فريق مدينة ليفربول بعد حلوله بدلا من البرتغالي ماركو سيلفا، لكنه لم يتوصل بعد الى مقارعة الاندية الكبرى.



وسيكون الفوز على ارض ارسنال مؤشرا قويا، خصوصا وان فريق "المدفعجية" خارج من فوز كبير على نيوكاسل 4 -صفر في الدوري وعائد من فوز متأخر على ارض اولمبياكوس اليوناني 1 -صفر في ذهاب دور الـ32من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ولم يتعرض فريق المدرب الاسباني ميكل ارتيتا الذي حل بدلا من مواطنه المقال اوناي ايمري، لاية خسارة في آخر ست مباريات في الدوري..

وبعد تعادله على ارض بروج البلجيكي في الدوري الاوروبي، يستقبل مانشستر يونايتد واتفورد وصيف القاع.

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