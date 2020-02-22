الزعيـم يعود لــ بغداد اليوم .. هربا من “كورونا” ..

2020/02/22 | 20:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الى محافظة النجف قادما من مدينة قُم الإيرانية فجر اليوم.وذكرت صحيفة “يورو تايمز”، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصل الى النجف فجر […]

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