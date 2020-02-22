هادي العامري يكشف عن الجهات التي اتفقت على تكليف علاوي برئاسة الوزراء

2020/02/22 | 20:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، إن المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، لم يكلف من قبل تحالفه وتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر […]

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