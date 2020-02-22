2020/02/22 | 20:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور خطير.. مسؤول امريكي يدعو الى تغيير النظام في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تطور خطير.. مسؤول امريكي يدعو الى تغيير النظام في العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تطور خطير.. مسؤول امريكي يدعو الى تغيير النظام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).