العثور على بقايا طائر من العصر الجليدي قد يقود لاكتشافات جديدة لاتقدر بثمن!

2020/02/22 | 20:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف باحثون في مجال الاحافير، تحديد هوية طائر نافق عثر عليه في سيبيريا، فيما أكدوا انه يعود إلى العصر الجليدي منذ حوالي 46 الف عام.وحسب شبكة “سي إن إن”، فيرجح العلماء أن الطائر كان مدفوناً ومتجمداً تحت التربة الصقيعية بالقرب من قرية تُدعى “بيلايا غورا” في شمال شرقي البلاد.وتم اكتشاف […]

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