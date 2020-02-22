أحمد إبريهي علي - تحديات التنمية الأقتصادية وخطاب الدافع السياسي والأستعراضي:

2020/02/22 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي رغم اسراف المقالات الصحفية في وصف الأقتصاد العراقي بالبؤس لكنها لا تستدعي الى وعي القرّاء إمكانات وحدود النمو الأقتصادي، كما بينتها تجربة العالم في العقود الأخيرة، ومسيرة كفاح الشعوب التي وصلت الى الصدارة في صناعة الحضارة المعاصرة.لتضع الناس عند مسؤوليتهم الجماعية عن مصيرهم المشترك، ومستقبل احفادهم، وما ينتظرهم من كد وعناء مشرّف من اجل الأرتقاء.ومن الواضح لمن اهتم بالتاريخ الأقتصادي، الك......

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