الحشد يعلن اعتقال منسق تنظيم “داعش” خارج العراق

2020/02/22 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق.وقال الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، السبت، عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم “داعش” الاجرامي خارج العراق”.وأضاف البيان أن “العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة […]

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