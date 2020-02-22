عبد المهدي يرأس إجتماعاً بشأن فيروس كورونا المستجد

2020/02/22 | 20:26 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عقدت حكومة تصريف الأعمال، السبت، اجتماعا لبحث سبل مواجهة فايروس “كورونا” المستجد برئاسة عادل عبد المهدي.وقالت وكالة الانباء الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس إجتماعاً بشأن تداعيات فايروس كورونا المستجد”.وفي وقت سابق من اليوم، تعهدت وزارة الصحة ببذل أقصى الجهود واتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجيل ...

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