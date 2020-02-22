ترمب يتخذ إجراءً خطيرًا ضد أسرة معمّر القذافي

2020/02/22 | 20:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على خط الأزمة بقوة، واتخذ إجراءًا خطيرًا ضد أسرة الرئيس الراحل معمّر القذافي.وطلب ترمب من الكونغرس الأميركي تمديد العقوبات على عائلة الرئيس الليبي القذافي، […]

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