مدلول يطالب باسناد بعض الحقائب الوزارية لقادة المتظاهرين الشباب

2020/02/22 | 20:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب صادق مدلول، اليوم السبت، باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين الشباب اصحاب الخبرة والشهادة.

وقال مدلول في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الطريقة التي يعمل بها رئيس الوزراء المكلف لا تلبي متطلبات الجماهير والمتظاهرين المستقلين الذين يطالبون بحكومة من كفاءات يقودها شباب واعي يمتلك الجنسية العراقية وعاش وواكب الحياة المأساوية وتحمل الجور والفقر والظلم".

واضاف ان "الشباب المنتفض يرفض من كان يعيش خارج البلد يتنعم ويمتلك الجنسية الاجنبية ليكون وزيرا"، متسائلا "ألا يحق لقادة المتظاهرين من الشباب الذين تحملوا ماتحملوا، وهم يحملون الشهادات والخبرات ان يقودوا الوزارات؟ وهم يحملون اهداف الثورة الاحتجاجية والاقرب على مطالب واهداف الشعب".

وعبر مدلول عن "ثقته ان من بين هولاء القاده شباب قادر على تحمل المسوولية والنهوض بالواقع من مرحلة الى اخرى تنسجم مع متطلبات الجماهير والمتظاهرين المستقلين".

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