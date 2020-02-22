تفجير رابع في بغداد

2020/02/22 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم السبت، باصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي العاصمة.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة امرأتين بجروح مختلفة".يذكر ان العاصمة بغداد شهدت مساء اليوم السبت ايضا 3 انفجارات بعبوات ناسفة في مناطق المعالف والحبيبية والشعب، اسفرت عن اصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة.

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