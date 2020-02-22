تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا درامية مثيرة

2020/02/22 | 20:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن ـ وكالات: خلال ذروة مشواره الفني، كان مايكل جاكسون رمزا للقوة والصحة، ولكنه قبل وفاته في 2009، أصبح هزيلا ودمر جسمه بالجراحة والأدوية والإدمان.وتوفي جاكسون عن عمر يناهز […]

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