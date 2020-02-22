توضيح من صحة البصرة بشأن تخصيص أماكن لحجر القادمين من المناطق ’’الموبوءة بكورونا’’

2020/02/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مدير صحة البصرة، عباس خلف التميمي، السبت (22 شباط، 2020) توضيحا بشأن تخصيص أماكن لحجر القادمين من المناطق ’’الموبوءة بكورونا’’.

وقال التميمي، في بيان، انه "تم الحديث اليوم بخصوص اختيار م.



الشفاء كمستشفى تخصصي لحجر المواطنين القادمين من المناطق الموبوءة لعزل المرضى المصابين بمرض الكرونا".

وبهذا االصدد، أورد التميمي، أربع نقاط:

1- تلقينا تبلغمن وزارتنا بتهيئة احدى المستشفيات بان تكون مستشفى لعزل حالات المصابين بمرض الكرونا في حال حدوث اصابات لهذا المرض وهنا نؤكد انه لم يتم تسجيل اي حالة بمرض الكرونا لحد الان.

2-تم طرح عدة مقترحات من قبل خلية الأزمة المشكلة في دائرتنا حول اختيار المستشفى الملائم لهذا الموضوع وكانت احدى الخيارات م.الشفاء كونها اقل المستشفيات اسرة في مركز المحافظة وتفريغها سوف يكون اقل تأثيرا على الخدمات الصحية في المحافظة

ولكن لم تكن ضمن أولوياتنا لو كان لدينا خيارات مهيأة افضل.

2- تم ارسال فريق من دائرتنا الى المستشفى لدراسة وتقييم موضوع اختيار المستشفى.



بعدها قدمت محافظة البصرة استعداداتها لتقديم خيارات اخرى مناسبة هي ليست ضمن صلاحية الدائرة ولكن المحافظة وعدت بتهيأتها واستخدامها.



وعليه كانت التوصية بانه المستشفى تبقى وتستمر بتقديم الخدمات العلاجية واستقبال الحالات ولن تكون مستشفى لعزل الحالات المرضية .

3_ تم التخطيط لعقد خلية الازمة برئاسة نائب المحافظ الأول لطرح جميع الاختيارات وتقيمها واتخاذ القرارات الخاصة بذلك وان شاء الله نعلمكم بالنتائج .

و بهذه المناسبة انتهز الفرصة واؤكد على خلو المحافظة من اي حالات كما ان اجراءاتنا في المنافذ الحدودية بكافة انواعها الجوية والبرية والمائية مستمرة وخلال 24 ساعة .

4- الان لدينا ردهة حميات بسعة سريرية جيدة وتم تأهيلها حديثًا وتجهيزها بكل الاجهزة والمعدات والمستلزمات وهي جاهزة وعلى مدار الساعة باستقبال والتعامل مع اي اشتباه بمرض الكرونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي من صحة البصرة، بتغيير المستشفى المخصص للمصابين بفيروس’’ كورونا’’ والحجر الصحي في البصرة تحسباً لاكتشاف حالات إصابة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تخصيص مستشفى السياب (التركي)، الذي هو قيد الأنشاء ولم يفتتح بعد، للمصابين بفايروس كورونا والحجر الصحي، بدلا من مستشفى الشفاء الذي يقع وسط الأحياء السكنية في المحافظة".

وأضاف أن "المستشفى التركي مكتمل بنسبة 95% وتتوفر فيه بعض الاجهزة الطبية بنسبة عالية الإنجاز".

إلى ذلك أعلن أهالي الجبيلة منطقة الخربطلية في محافظة البصرة، عن وقفة احتجاجية مساء اليوم السبت، امام مستشفى الشفاء العام، وذلك لمنع استخدام المستشفى لغرض امراض كورونا، لكونه يقع على مقربة من منطقة سكناهم.

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