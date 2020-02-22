برلماني روسي: واشنطن تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا

2020/02/22 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة في أوروبا تمهد لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة الأوروبية.وفي تصريح لوكالة “نوفوستي”، اليوم السبت، علق رئيس اللجنة على إجراء امريكا، مؤخرا، تدريبات كانت تحاكي توجيه ضربة نووية إلى روسيا، ردا على هجوم شنتها […]

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