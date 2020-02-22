2020/02/22 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع آخرين خبر الإيراني: الأصوليون حصلوا على ٧٦٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية مقابل ٥.٥٪ فقط للإصلاحيين و ١٨.٥٪ للمستقلين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع آخرين خبر الإيراني: الأصوليون حصلوا على ٧٦٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية مقابل ٥.٥٪ فقط للإصلاحيين و ١٨.٥٪ للمستقلين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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