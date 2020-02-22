بعد قدومه من قم.. الصدر يتحدث عن “كورونا” ويصدر توجيهات “دينية”

2020/02/22 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن “خطر كورونا” بعد قدومه من قم الايرانية التي شهدت وفاة اصابة العديد من الاشخاص بالفيروس.وقال الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الوقاية خير من العلاج، حكمة قديمة فيها الكثير من العِبر، وخصوصاً أن خطر (الوباء) يكاد يكون قريباً من عراقنا الحبيب، […]

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