السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

2020/02/22 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت لجان قائممقامية السليمانية والرقابة التجارية في السليمانية يوم السبت بمتابعة أسعار أقنعة الوقاية في أسواق السليمانية للحيلولة دون رفع أسعارها، مبينة أن أي متجر يرفع اسعار الأقنعة سيفتح ضده ملف تحقيق.

وقال مدير الرقابة التجارية في السليمانية سوران عبد الغفور في بيان ورد لشفق نيوز، انه "من خلال وسائل الاعلام تم التركيز بشدة على زيادة مبيعات الاقنعة، لذلك تقوم بالتعاون مع لجان القائممقامية السليمانية بمتابعة اي محل يقوم برفع الاسعار من اجل فتح تحقيق قانوني معه.

وأضاف أنه "لا يمكن بأي شكل من الاشكال اخفاء الموضوع لان اصحاب المحلات اشتروا كميات كبيرة منها لبيعها، وتقوم اللجان بزيارة مجمعات المحلات وفي حال اخفاءها ستقوم بمساءلتهم، ولا يسمحون بظهور غلاء اسعارها".

ودعا البيان المواطنين إلى إبلاغ اللجان المختصة في حال رصد أي ارتفاع بالأسعار من قبل التجار.

ويأتي الإقبال المتزايد من قبل السكان لشراء أقنعة الوقاية إثر تسجيل وفيات وإصابات في إيران الجارة الشرقية لإقليم كوردستان.

م م ص

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