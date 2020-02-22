2020/02/22 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، السبت، عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم “داعش” الاجرامي خارج العراق.وذكر بيان لقيادة العمليات ان “قوة خاصة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من اللواء 33 التابع لقيادة العمليات تم تنفيذ عملية امنية نوعية ومحكمة”، مبينا ان “العملية أسفرت عن اعتقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).