الخيول أكثر كرامة ممن يحن لعصر عبودية البعث..!

2020/02/22 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي عاصرنا زمن البعث الساقط وكان بحق عصر عبودية بشكل خاص للشيعة والاكراد العراقيين وبالذات إن كان كوردي فيلي فهو مغضوب عليه يجمع خصلتين يستحق على اثرهما الاعدام والقتل وهي المذهب الشيعي والقومية الكوردية، رحم الله أجدادنا كانوا يهتمون بالخيول العربية وكل فرس معروف نسبها وأصلها بل من المؤسف اهتمام العرب بالخيول […]

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