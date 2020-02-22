اصابة 6 مدنيين بانفجارات جديدة في بغداد

2020/02/22 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم السبت، بإصابة ستة اشخاص بثلاثة انفجارات جديدة في بغداد، لتصبح حصيلة التفجيرات سبعة والضحايا 15 مدنياً.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة ابو دشير، جنوبي بغداد ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح". وأضاف ان "عبوة اخرى انفجرت في منطقة المشتل شرقي العاصمة، ما اسفر عن اصابة شخص بجروح".واشار المصدر الى "انفجار عبوة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، واسفرت عن اصابة شخصين بجروح".يذكر ان العاصمة بغداد شهدت مساء اليوم السبت ايضا 4 انفجارات بعبوات ناسفة في مناطق المعالف والحبيبية والشعب والشعلة، اسفرت عن اصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة.

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