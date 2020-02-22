"غزو" الجراد الصحراوي يجتاح العراق والكويت

2020/02/22 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبدأت الفرق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، اليوم السبت، باتباع اجراءات مشددة بالقرب من الحدود العراقية لمكافحة "غزو" الجراد الصحراوي.وذكرت الهيئة الكويتية في بيان، اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "لم تكن الكويت استثناء بين دول الخليج العربي والمنطقة من التعرض لغزو أسراب كثيفة من الجراد الصحراوي، الذي ساعدته الرياح القوية على الانتشار في المناطق البرية والزراعية شمالي البلاد وجنوبيها".واضافت "ففي منطقة العبدلي الزراعية الواقعة إلى الشمال على الحدود مع العراق، عبر الجراد بالملايين.لكن وقوف الفرق المختصة له بالمرصاد عبر رشه بالمبيدات الحشرية، أعاد إلى سماء المنطقة صفاءها بعدما تلبدت بهذه الحشرات".وتابعت "هذه الفرق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كانت على موعد مع خوض معركة أخرى ولكن في جنوب البلاد، وتحديدا في مزارع منطقة الوفرة التي تدفق إليها الجراد قادما من السعودية".

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