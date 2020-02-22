نوري المالكي يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف

2020/02/22 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الكتل السياسية الى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر، إنه من غير الممكن عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات، وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات ان لا تضع العقبات او تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع في مركب وطني واحد، وعلى رئيس الوزراء المكلف الحرص وبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة.

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