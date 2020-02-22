محافظ النجف يوجه بمحاسبة المذاخر والصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات والمواد المعقمة

2020/02/22 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، بمحاسبة الصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات ومواد التعقيم بالتزامن مع اتخاذ الأهالي الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ودعا الياسري في بيان، نقابة الصيادلة في المحافظة بمتابعة المذاخر والصيدليات ومحاسبة المقصرين ومن يحاولون استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب مادية على حساب خدمة المصلحة العامة وأبناء المحافظة، مشددا على ضرورة قيام قسم التفتيش في دائرة صحة النجف بمحاسبة هذه الصيدليات.

وطالب الياسري قيادة شرطة النجف والسيطرات الخارجية بمنع خروج المواد الطبية المذكورة وذلك لردع بعض التجار المنتفعين ممن يخلقون أزمة أخرى لأزمات هذا الشعب المظلوم.

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