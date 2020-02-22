سبع تفجيرات تضرب بغداد وتوقع إصابات

2020/02/22 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع 7 تفجيرات بعبوات ناسفة في أرجاء العاصمة بغداد يوم السبت ما أوقع إصابات.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن 7 عبوات ناسفة انفجرت بالتتابع في مناطق المعالف، والشعب، والحبيبية، والشعلة، وأبو دشير، والمشتل، والزعفرانية.

وأضاف المصدر أن التفجيرات خلفت 15 مصاباً.

وتشهد بغداد هدوءاً أمنياً نسبياً منذ إلحاق الهزيمة بـ"داعش" عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال لديه مئات المسلحين الذين يشنون هجمات خاطفة بين فترات متباينة.

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