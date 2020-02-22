بالتزامن مع “كورونا”.. مؤشر عالمي يكشف أعلى 15 دولة في الانفاق على صحة الفرد

2020/02/22 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مؤشر سبيكتاتور انديكس، بالتزامن مع انتشار وباء “كورونا”، قائمة بأعلى 15 دولة في الإنفاق على صحة الفرد الواحد، فيما خلت القائمة من أي دولة عربية.وبحسب المؤشر الذي اطلعت عليه “يس عراق”، اليوم، فإن “الولايات المتحدة تصدرت قائمة الإنفاق على صحة للفرد الواحد خلال 2018، حيث بلغ في الولايات المتحدة 10586 […]

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