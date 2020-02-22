2020/02/22 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديوغراف: منصب “خلافة المهندس” يشعل بوادر تصدع في الحشد الشعبي.. ماذا تعرف عن “ألوية المرجعية”؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

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