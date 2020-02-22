الصين تسجل انخفاضا حادا بعدد الإصابات الجديدة بـ

2020/02/22 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سجلت الصين انخفاضا حادا بعدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، لكن مسؤولي الصحة...





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