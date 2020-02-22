2020/02/22 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات سجلت الصين انخفاضا حادا في عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في بلدان أخرى.وقالت السلطات الصينية إن البر الرئيسي سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض حاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض حاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).