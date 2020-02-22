توضيح من صحة البصرة بشأن تخصيص أماكن لحجر القادمين من المناطق “الموبوءة بكورونا”

2020/02/22 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أصدر مدير صحة البصرة، عباس خلف التميمي، اليوم السبت, توضيحا بشأن تخصيص أماكن لحجر القادمين من المناطق ’’الموبوءة بكورونا’’.وقال التميمي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم الحديث اليوم بخصوص اختيار م.الشفاء كمستشفى تخصصي لحجر المواطنين القادمين من المناطق الموبوءة لعزل المرضى المصابين بمرض الكرونا”.وبهذا االصدد، […]

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