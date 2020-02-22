الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق

2020/02/22 | 21:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق.

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