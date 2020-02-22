سائرون: لا دور لنا في مفاوضات علاوي والكتل المعترضة

2020/02/22 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، اليوم السبت، وجود أي دور تفاوضي لتحالفه، من أجل تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والكتل السياسية المعترضة.

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