ضحايا في سلسلة تفجيرات هزت بغداد

2020/02/22 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزت سلسلة انفجارات متزامنة، مساء السبت، العاصمة العراقية بغداد مما تسبب في سقوط ضحايا، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأشارت إلى أن الهجمات وقعت جميعها بواسطة تفجير عبوات ناسفة وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وشملت التفجيرات مناطق المشتل والزعفرانية وأبو دشير في بغداد.

وتأتي التفجيرات في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والطبقة السياسية الحاكمة منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وتشهد العاصمة العراقية بين الحين والآخر حوادث مماثلة، وفي بعض الأحيان هجمات بالصواريخ تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية ومقار بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية.

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