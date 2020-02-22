اصابة 15 شخصا بانفجار عبوات ناسفة في 7 مناطق مختلفة ببغداد

2020/02/22 | 21:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة 15 شخصا بانفجار عبوات ناسفة في 7 مناطق مختلفة ببغداد.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "اصيب 15 شخصا بانفجار عبوات ناسفة في عدة مناطق مختلفة في بغداد منها منطقة المعالف، الشعب، الحبيبية، الشعلة، ابودشير، المشتل، ومنطقة الزعفرانية".

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