نائب عن سائرون: حكومة علاوي ضربة للمتحاصصين والقوميين و

2020/02/22 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن تحالف سائرون، امجد العقابي، مساء اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بأنها ضربة للمتحاصيين والقوميين المنتفعين من "مولاتهم".وغرد العقابي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، وتابعته كلكامش برس" قائلا "لو مرت الحكومة ستكون ضربة للمتحاصصين والقوميين المنتفعين من مولاتهم (وزاراتهم) التي يعتاشوا عليها بوزراء متحزبين منقادين".​الإصرار على التحاصص اصبح واضح للجميع و امام #رئيس_الوزراء المكلف مهمة صعبة اجتياحها ليس بالسهل لكن لو مرت الحكومة ستكون ضربة للمتحاصصين و القوميين المنتفعين من مولاتهم ( وزاراتهم) التي يعتاشو عليها بوزراء متحزبين منقادين#تخلو_عن_المغانم_ولولمرة_واحدة— امجد هاشم العقابي (@mpamjed) February 22, 2020​​​

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