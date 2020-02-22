نائب عن سائرون: الوطن عند السنة

2020/02/22 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرأى النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، مساء اليوم السبت، أن الوطن بالنسبة للسنة هو "الوزارات" وبالنسبة للكرد هو "إقليم كردستان.وغرد العميري على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً ان "الوطن عند بعض الساسة الشيعة (نحن الوطن)، وعند بعض الساسة السنة (الوزارات هي الوطن)، وعند بعض الساسة الكرد (الاقليم هو الوطن)".​pic.twitter.com/DflowvVu2i— غايب العميري (@ghayyeb_faisal) February 22, 2020​​​

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