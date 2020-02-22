من خان العراق هو من قتل السيد الحكيم

2020/02/22 | 21:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي قاسم عبد الحسن تتراوح الآراء رغم أنها تشترك في إدانتها للمحتل ضمنا، ولأيادي البعث المقبور علنا، وهذا ما نعتقد انهم الفكر واليد الحقيقية للاتجاه الوهابي والقاعدة.كان رضوان ربي […]

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