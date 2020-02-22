نواب من السنة والكرد: علاوي جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح وسيفشل في تمرير حكومته

2020/02/22 | 21:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافضون له يصعدون مواقفهم..والمسيحيون يدخلون على الخط بغداد – وعد الشمري: صعدت الكتل السنيّة والكردية، أمس السبت، من مواقفها الرافضة لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، واتهمت القوى الداعمة لترشيحه بـ “الكيل بمكيالين”، وتحدثت عن عدم إمكانية حصول الوزراء على الثقة داخل مجلس النواب.وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمدي، إن “المؤشرات والمعطيات ...

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