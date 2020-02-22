حجر عشرات المواطنين القادمين من إيران في الإقليم تحسبا لتفشي كورونا

2020/02/22 | 21:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع سعر الكمامة الى خمسة أضعافها في الأسواق السليمانية – عباس كاريزي: يقف محمد حسن الى جانب عدد من المواطنين امام محال بيع اللوازم والاجهزة الطبية في محافظة السليمانية، منذ الصباح الباكر على امل الحصول على عدد من الكمامات او الماسك الواقعي من مرض الانفلونزا، على خلفية حالة التأهب التي اعلنتها السلطات في الاقليم تحسبا ...

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