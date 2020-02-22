مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي (ج)

2020/02/22 | 21:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا..بغداد ـ الصباح الجديد: دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي إلى دخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس “كورونا”.وقال البياتي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه “مع اعلان ‫الدول المجاورة ‬عن الإصابة ب‫فيروس كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، من الضروري ان يدخل ‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار ...

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