تربية كوردستان تجري تغييرات في مادة لطلبة السادس العلمي

2020/02/22 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، طلبة السادس العلمي بإجراء بعض التغييرات في مادة الكيمياء، مبينة ان تلك التغييرات لن تدخل ضمن الامتحانات العامة والخارجية خلال العام الدراسي الحالي.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة مذيل بتوقيع الوزير آلان حمه سعيد، انه تقرر ترك الفصلين 9 و12 لمنهج الكيمياء للصف 12 العلمي (السادس الاعدادي العلمي)، مبينا ان الامتحانات لن تتضمن اية اسئلة من الفصلين المذكورين.

كما جاء في القرار ان هذا الامر يشمل جميع طلبة الصف الثاني عشر العلمي الذين أجروا امتحانات خارجية وتم تصحيح مجموع درجاتهم.

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