بالصور.. حادث ’’مروع’’ في البصرة ينهي حياة طفلة واثنين اخرين

2020/02/22 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم السبت، بمصرع طفلة واثنين اخرين بحادث مروري مروع في اح...





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