فلسطين.. إغلاق مطاعم ومنشآت زارها كوريون مصابون بفيروس كورونا

2020/02/22 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قرر السلطات الفلسطينية، اليوم السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد كوري جنوبي، الذ...





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