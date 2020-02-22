الدكتور سيف جنان: فيروس كورونا لن يصبح وباءً في العراق.. ويعلق على الثوم والحرمل

2020/02/22 | 21:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الطبيب العراقي، سيف جنان، اليوم السبت، عن عدم انتشار فيروس كورونا في العراق.وقال جنان في حديث متلفز ان” هناك فلاونزة الموسمية والوبائية وفايروس كورونا تلاعب في تركيبته الجينية […]

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