ممثل منظمة الصحة العالمية يكشف اجراءات مواجهة كورونا في العراق.. كيف قيمها؟

2020/02/22 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل، عن الاجراءات العراقية لمواجهة فيروس “كورونا”، فيما أكد استمرار دعم المنظمة للعراق في المعدات والاستشارات الطبية.وقال اسماعيل في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن “هناك تفاهمات بين وزارتي الصحة الايرانية والعراقية وان الاجراءات تسير بشكل سليم”، مؤكدا ان “منظمة الصحة […]

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