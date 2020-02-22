استخبارات الحشد تقبض على ارهابي خطير داخل الموصل

2020/02/22 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم السبت، القبض على إرهابي خطير داخل مدينة الموصل، بإسناد من اللواء 33.

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