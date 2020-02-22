ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

2020/02/22 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكتسح برشلونة ضيفه إيبار، وهزمه بخمسة أهداف دون رد، يوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وتقمص ليونيل ميسي دور "تاجر السعادة" بتسجيل 4 أهداف في الدقائق 14 و37 و40 و87، وأضاف آرثر ميلو الهدف الخامس بالدقيقة 89.

ورفع البارسا رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز الـ17.

علمًا بأن الريال الوصيف يرتبط بمباراة قوية على ملعب مضيف ليفانتي، في وقت لاحق مساء اليوم السبت.

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