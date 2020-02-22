المرور العامة : سنحاسب بشدة على قيادة المركبة بدون اجازة سوق

2020/02/22 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، السبت، أنها ستحاسب بشدة غير الحاملين لإجازة السوق أثناء قيادة المركبات.وذكرت المديرية في بيان لها، ان “مفارزنا لاحظت أثناء المحاسبة على المخالفات المتنوعة ان هناك […]

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